Calciomercato Lazio: Tare ieri a colloquio con Milinkovic. La priorità è una. Le ultime sulla situazione del Sergente

Come riferito da Il Messaggero il Ds Tare ieri era impegnato a parlare con Milinkovic sul quale si è rifatta sotto la Juventus oltre ad Arsenal e New Castle ma è sempre in bilico e in scadenza con la Lazio.

L’ultima parola starà a Lotito, ma l’obiettivo principale al momento è la Champions.