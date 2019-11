Calciomercato Lazio, Szoboszlai: «Futuro? Mi piace l’Italia…»

Nella passata finestra di mercato, Szoboszalai è stato accostato alla Lazio: il centrocampista potrebbe arrivare in Serie A

Dominik Szoboszalai. Il centrocampista del Salisburgo ha attirato su di sè le attenzioni di numerosi club, un astro nascente del calcio ungherese che ha colpito anche Tare. Nella passata finestra di mercato è stato più volte accostato alla Lazio come erede di Milinkovic, ora sembra nuovamente vicino alla Serie A.

Il giovane talento è infatti sul taccuino di Juventus ed Inter e, raggiunto da FCInterNews, ha commentato così la notizia:

«Sono a conoscenza dell’interesse di alcun club italiani, tra cui Inter e Juve. Mi piace l’Italia, ho trascorso le vacanze lì. Ma non so adesso quale direzione prenderò quando cambierò club in futuro. Non voglio scendere nei particolari. Dico solo che l’Italia mi piace».