Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per il centrocampo di Sarri per il prossimo anno

Ci sono tanti nomi in ballo per il centrocampo della Lazio, per il ruolo di regista.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Daniel Boloca, centrocampista del Frosinone, sarebbe uno dei profili sondati dal club biancoceleste, anche se non il primo sulla lista.