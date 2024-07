Calciomercato Lazio, spunta l’INTERESSE del Real Madrid per un difensore? I DETTAGLI

Calciomercato Lazio, un difensore biancoceleste è finito nel mirino del Real Madrid: il retroscena di calciomercato

Novità nel calciomercato Lazio: come riportato dal portale spagnolo sport.es, il Real Madrid starebbe seguendo con interesse Mario Gila. Cresciuto nelle giovanili delle Merengues, con cui ha giocato anche in due partite prima di trasferirsi in Italia, per lui sarebbe un ritorno a casa.

Il motivo è legato alla trattativa per Leny Yoro, difensore del Lille: i madrileni hanno presentato un’offerta da 35 milioni, ma sul difensore c’è anche lo United, pronto a rilanciare fino a 50 milioni. I Blancos non volendo spendere troppo o partecipare all’asta, avrebbero allora cominciato a valutare altre opzioni, compreso un ritorno dello spagnolo.