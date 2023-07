Calciomercato Lazio, Sow: avventura al capolinea con l’Eintracht. I dettagli. A dimostrarlo c’è la mossa di inizio stagione della società

In arrivo alla Lazio c’è Sow dall’Eintracht Francoforte. Una cessione che il club tedesco cercava da tempo e che ha concretizzato in queste ore. Il club incasserà circa 16 milioni di euro per il giocatore classe ’97. La sua avventura con l’Eintracht, però, era arrivata al capolinea.

A dimostrarlo la mossa di inizio stagione della società che, come riportato da Bild, ha messo il giocatore fuori rosa e gli ha consentito di allenarsi solo con la seconda squadra che attualmente milita nella quarta serie tedesca. Il tanto cercato trasferimento è finalmente arrivato, si stanno definendo gli ultimi dettagli in queste ore.