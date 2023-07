Calciomercato Lazio, Sow ancora indeciso: il Siviglia continua con il pressing sul rossocrociato

Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, Djibril Sow, sembra ancora voler prendere tempo, visto l’interesse sia di Lazio che del Siviglia.

Lo scambio di documenti tra il club biancoceleste e l’Eintracht è iniziato, ma lo svizzero non è del tutto convinto e starebbe aspettando il club andaluso, che secondo qualche media tedesco, sarebbe addirittura in pole per acquistare il giocatore.