Calciomercato Lazio: il sostituto di Milinkovic costerà almeno 20 milioni. I nomi

Calciomercato Lazio, Lotito ha deciso di stanziare un budget di almeno 20 milioni di euro per il sostituto di Milinkovic: i nomi

Il calciomercato Lazio è già partito alla caccia del sostituto di Milinkovic-Savic. Il serbo, in scadenza nel 2024 e lontanissimo dal rinnovo, partirà quasi certamente in estate.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha deciso di stanziare un budget da almeno 20 milioni di euro per l’eventuale sostituto. Al momento sono tre i nomi in lizza: Zielinski, Loftus-Cheek e Gedson Fernandes.