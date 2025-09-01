Calciomercato Lazio: il nome di Jan Carlo Simic torna d’attualità, ma l’affare è bloccato

Calciomercato Lazio: il nome di Jan Carlo Simic torna d’attualità, ma l’affare ad oggi è bloccato. Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato della SS Lazio resta un tema caldo, nonostante il club biancoceleste sia attualmente impossibilitato a concludere operazioni in entrata a causa del blocco imposto sul mercato. Nelle ultime ore, dal portale belga GetFootball, è rimbalzata la notizia di una trattativa in fase avanzata per Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Milan e oggi in forza all’Anderlecht.

Simic, alto 1,87 m e dotato di buona tecnica abbinata a fisicità, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo nella sua fascia d’età. Con la maglia del club belga ha già collezionato presenze importanti, mettendo in mostra personalità e capacità di impostare l’azione dal basso.

Le smentite da Formello

Nonostante le indiscrezioni, fonti vicine alla società capitolina – secondo quanto raccolto dalla nostra redazione – smentiscono categoricamente l’esistenza di una trattativa in corso. L’interesse per il giovane difensore non è nuovo: già nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato alla Lazio, ma al momento non ci sarebbero margini concreti per un’operazione immediata.

Possibile occasione futura

Il valore di mercato di Simic si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che riflette il suo potenziale e la giovane età. L’ipotesi di un suo approdo a Roma potrebbe tornare d’attualità nel 2026, sia nella sessione invernale di gennaio – qualora il club riuscisse a sbloccare il mercato – sia in quella estiva di giugno.

Per ora, la priorità della Lazio resta la gestione dell’attuale rosa e la pianificazione strategica in vista delle prossime stagioni. L’eventuale arrivo di un profilo come Simic, giovane ma già esperto a livello internazionale, rappresenterebbe un investimento mirato per il futuro della difesa biancoceleste.

Il nome di Jan Carlo Simic resta dunque sul taccuino della dirigenza, ma ogni discorso concreto è rinviato. Solo una volta superato il blocco del mercato, la Lazio potrà tornare a muoversi con decisione per rinforzare il reparto arretrato e valutare l’inserimento di nuovi talenti.