Calciomercato Lazio, un EX obiettivo in Spagna? Il Betis punta a CHIUDERE l’affare

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo dei biancocelesti va a giocare in Spagna? Il Betis punta a chiudere l’affare: le ultime notizie

Il Napoli continua a lavorare sui nomi in uscita, con De Laurentiis che vuole al più presto completare la squadra. Folorunsho piace sempre al calciomercato Lazio, mentre Simeone, accostato anche lui ai biancocelesti, al Betis.

Dopo aver chiuso per Natan, il club spagnolo punta anche l’attaccante argentino, a lungo accostato proprio ai capitolini, che hanno però chiuso per l’arrivo di Dia. Secondo Eldesmarque, il Betis vorrebbe chiudere l’operazione in prestito, mentre la società partenopea preferisce la cessione a titolo definitivo.