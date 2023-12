Calciomercato Lazio, si valuta l’affondo per Valeri: i dettagli sulla situazione di mercato

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un incontro tra il direttore Mariano Fabiani della Lazio e l’entourage di Emanuele Valeri, terzino, da tempo seguito dal club

Il giocatore della Cremonese è finito fuori rosa dopo che, in seguito alla retrocessione in Serie B, aveva espresso il desiderio di andare via. I biancocelesti sanno della fede laziale del ragazzo e monitorano la situazione.