Calciomercato Lazio: si riapre a sorpresa la pista Parisi. L’agente spiazza tutti

Calciomercato Lazio, il manager parla del futuro del giovane empolese e riapre la possibilità di un approdo in biancocelste

Ai microfoni di Tv Play è intervenuto Giuffredi ovvero il manager di Parisi, calciatore seguito tra i vari club anche dalla Lazio, ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – Dire che tra Parisi e la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate li. Che piaccia un giocatore è un conto, fare una trattativa è un altro. Parisi piace alla Juventus ma niente di più in questo momento. Le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con la Juventus. Se è con la Lazio di Sarri? Si dice il peccato ma non il peccatore (ride ndr)