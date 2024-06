Calciomercato Lazio, si riaccende la pista per il talento del Feyenoord: ecco quanto viene valutato il giocatore. Le ultime

In casa Lazio, dopo il mancato accordo con Kamada, si sta vagliando diversi nomi per sostituirlo, e non solo. La dirigenza biancoceleste ha bloccato Tchaouna dalla Salernitana che dovrebbe essere annunciato in settimana, ma segue anche altri altri profili.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio sta valutando una vecchia conoscenza il centrocampista del Feyenoord Mats Wieffer. Il giocatore viene valutato circa venti milioni, ma il club di Rotterdam è interessato a Isaksen che potrebbe rientrare nello scambio. Wieffer ha un ingaggio alla portata, ma come detto per intavolare una trattativa sarà necessaria una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino.