Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: le riflessioni sui giovani. Il club si concentrerà per qualche giorno sul mercato in uscita

Come riporta Il Messaggero, Maximiano non è l’unico con le valigie in mano. Matteo Cancellieri è pronto a raggiungere Empoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei toscani e di controriscatto per la Lazio.

Insieme a lui potrebbe trasferirsi anche Jean Daniel Akpa Akpro, che è anche nel mirino di Verona e Tolosa. Tutto fermo per Toma Basic e Marcos Antonio che dovrebbero lasciare la Capitale. Basic ha ricevuto sondaggi da Udinese e Augsburg, ma non si è andati oltre per le richieste del club biancoceleste. Il brasiliano deve riprendersi da una lesione muscolare rimediata in allenamento. Mario Gila, invece, molto richiesto in Spagna in prestito con il club che dovrà fare delle valutazioni su di lui. Bertini ha interessamenti dalla C e dalla B, stesso discorso per Furlanetto che però potrebbe restare in rosa come terzo portiere. È ancora tutto in fase di valutazione, come per Gonzalez, alla ricerca di maggiore spazio in prestito. Da queste cessioni dipendono anche altri eventuali colpi in entrata.