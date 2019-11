Calciomercato Lazio, si complica per Pavlovic

Lazio, per Pavlovic si aggiunge anche il Monaco. E il prezzo sul cartellino raddoppia.

In estate sembrava tutto fatto. Oggi, invece, per l’arrivo a Roma di Strahinja Pavlovic, la strada si mette in salita. La Lazio aveva battuto la concorrenza, il giocatore aveva visitato il centro sportivo di Formello e le parti sembravano d’accordo sulla base di 5,5 milioni. Poi, l’intoppo imprevisto che aveva fatto saltare tutto.

LAZIO – PAVLOVIC, MANCATO ACCORDO – Sembrava che il nodo fosse il referto delle visite mediche in Paideia – lo staff medico aveva previsto un secondo giro di esami -, ma poi la Lazio, attraverso un comunicato, specificò che la questione fosse legata a un mancato accordo raggiunto tra le parti. E ora, con il prezzo sul cartellino del classe 2001 duplicato e l’inserimento del Monaco, le cose si fanno dure.

MONACO – Il club francese gli ha messo gli occhi addosso, le prestazioni della promessa del Partizan Belgrado non passano inosservate. E come riportano i media serbi, per lui il club monegasco ha messo sul piatto 10 milioni. Il Partizan parte da una richiesta di 15, tra le due società sono fitti i contatti e a breve, si dice, potrebbe registrarsi un incontro. Se il Monaco alzasse anche leggermente la posta in palio (11 milioni) , l’affare si potrebbe fare.