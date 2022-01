Calciomercato Lazio, si accelera per l’uscita di Muriqi: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita in biancoceleste di Vedat Muriqi: settimana prossima decisiva

Vedat Muriqi è sempre più lontano dalla Lazio. Come riporta Il Messaggero, quella di oggi contro l’Atalanta potrebbe essere l’ultima gara dell’attaccante kosovaro in maglia biancoceleste. Nelle ultime ore infatti si è registrata un’accelerata in relazione alla sua partenza.

Niente CSKA, ci sarebbero altre mete nascoste oltre a quelle francesi e inglesi. Una volta perfezionata la sua partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto (e non obbligo) si andrà decisi sul nuovo vice Immobile. Resistono le candidature di Burkardt e Sesko ma le piste restano complicate per l’impossibilità della Lazio di acquistare a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Senza dimenticare le ipotesi Zaza, Kalinic e Lasagna. Si preannuncia una settimana di fuoco.