Tutto su Lucca! Gattuso spinge per l’attaccante: la carta vincente potrebbe essere Gila

La Lazio ha rotto gli indugi e vira con decisione su Lorenzo Lucca, richiesto espressamente da Gattuso. La carta vincente potrebbe essere proprio Gila

Il calciomercato della Lazio si accende con una scelta drastica e decisa per il reparto offensivo. La dirigenza biancoceleste ha individuato l’innesto ideale per infiammare la piazza e avviare il nuovo ciclo tecnico. Tutti gli indizi portano a un solo grande obiettivo, considerato l’uomo perfetto per guidare la rinascita del club capitolino.

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La Lazio punta tutto su Lucca

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha rotto gli indugi: il prescelto per l’attacco è Lorenzo Lucca. Il bomber del Napoli è la primissima richiesta del nuovo tecnico Rino Gattuso, che lo considera la punta ideale per la squadra che ha in mente. Nonostante una valutazione iniziale di circa 35 milioni di euro (la cifra spesa dai partenopei un anno fa per strapparlo all’Udinese) e un ingaggio superiore ai 2 milioni, il presidente Claudio Lotito è pronto a fare uno strappo alla politica di spending review del club.

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Il piano di De Laurentiis e la carta Gila

Le cifre dell’operazione sono fuori budget per una società rimasta fuori dalle coppe europee, ma la chiave per sbloccare l’affare potrebbe arrivare da una trattativa parallela. Il club partenopeo è infatti in forte pressing sul difensore spagnolo Mario Gila. Anche se le due operazioni resteranno distinte — dato che la formazione romana deve versare il 50% della rivendita dello spagnolo al Real Madrid — l’apertura dei campani sul cartellino di Lucca potrebbe ammorbidire l’intera matassa.

Formula flessibile e ingaggio: ecco come si può prendere Lucca

L’ostacolo economico legato al centravanti può essere aggirato grazie a una formula strategica. L’idea sul tavolo è quella di un prestito oneroso senza obbligo di riscatto, soluzione che tutelerebbe il bilancio azzurro rimandando la discussione sul prezzo a giugno prossimo. Anche sul fronte stipendio, l’ingaggio di Lucca non supererebbe il tetto massimo guidato dal capitano Mattia Zaccagni, rappresentando la classica eccezione necessaria per far fare il salto di qualità definitivo alla rosa.