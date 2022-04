Calciomercato Lazio, sfida al Napoli per Djuricic: la situazione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti guardano con interesse a Djuricic, sul serbo c’è però anche il Napoli

In vista di un possibile addio di Milinkovic-Savic nella prossima finestra di calciomercato, la Lazio si sta guardando attorno alla ricerca del possibile sostituto. Tra i calciatori guardati con interesse c’è Filip Djuricic, numero 10 del Sassuolo in scadenza di contratto a giugno.

Come riportato da Calciomercato.com, però, sul serbo ci sarebbe la concorrenza anche del Napoli che in mezzo al campo dovrebbe cambiare parecchio. Si prospetta quindi un derby del Sud per Djuricic.