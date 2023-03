Calciomercato Lazio, senza Tare rischia di saltare un colpo già chiuso. Lotito deve ancora decidere cosa fare col Ds

Secondo quanto riporta Il Messaggero il patron della Lazio, Lotito, deve ancora decidere cosa fare con Tare a cui aveva offerto verbalmente un triennale senza però mai presentargli il contratto.

Con l’accesso alla Champions League di Sarri diventerebbe forse un foglio immaginario, come l’acquisto di Sallai in rottura col Friburgo di Streich per la sua promessa di matrimonio.