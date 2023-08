Mercato Lazio, per la porta risale Ronnow: c’è l’ok di Sarri. L’alternativa è italiana

Calciomercato Lazio, risale l’ipotesi Ronnow dell’Union Berlin: Sarri ha già dato l’ok all’operazione. Le ultime

Le ultime due settimane del calciomercato Lazio serviranno ai biancocelesti per acquistare un nuovo secondo portiere dopo la partenza di Maximiano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è risalita prepotentemente la candidatura di Ronnow, portiere 31enne dell’Union Berlin in scadenza nel 2024. Lotito rispetto a Lloris spenderebbe 3-4 milioni per il cartellino ma risparmierebbe di molto sull’ingaggio. L’alternativa, il cosiddetto piano C, è rappresentato da Consigli: l’esperto portiere potrebbe decidere di lasciare il Sassuolo dopo l’arrivo di Cragno.