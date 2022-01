Calciomercato Lazio: se salta Casale occhi su Parisi e Dijks

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: se dovesse saltare Casale il club biancoceleste virerebbe su Parisi o Dijks

La Lazio continua a trattare per Nicolò Casale, che resta il preferito di Sarri. Il club

veneto non è convinto di cederlo in prestito senza obbligo di riscatto, ma la Lazio non

può comportarsi altrimenti: si sta lavorando per trovare una soluzione.

Ovviamente il club biancoceleste sta lavorando anche a delle piste alternative che rispondono ai nomi di: Parisi (Empoli), Dijks (Bologna) e Gholuam (Napoli).