Calciomercato Lazio, scartato l’arrivo di Bernardeschi: perchè non ha convinto

Calciomercato Lazio, scartato un nome tra i possibili rinforzi per il reparto offensivo: non arriverà Bernardeschi

Stando a quanto riportato da Repubblica edizione Roma, il calciomercato Lazio avrebbe scartato uno dei nomi preferiti da Sarri per andare a rinforzare l’attacco.

Si tratta di Federico Bernardeschi, nome che a questo punto non verrà più accostato ai biancocelesti, dopo che la dirigenza ha deciso di abbandonare questa pista. Non ha convinto nessuno, infatti, la possibilità di riportare in Italia il 29enne, visti anche gli alti costi di ingaggio pretesi.