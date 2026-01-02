Calciomercato
Calciomercato Lazio: l’idea prende forma! Tavares può diventare la chiave per arrivare a Raspadori?
Calciomercato Lazio, operazione ambiziosa: Tavares inserito nell’affare per Raspadori? La mossa studiata dalla dirigenza
Castellanos è diretto a Londra la sua nuova avventura al West Ham, una notizia arrivata a sorpresa nella serata di ieri. L’operazione porterà 29 milioni nelle casse della Lazio, cifra da cui va però sottratta la percentuale del 15% destinata al New York City. Un incasso importante che il club biancoceleste intende reinvestire per l’acquisto di un nuovo centravanti.
La Lazio ha chiesto informazioni su Raspadori, mentre l’Atletico Madrid — come riportato dal Corriere dello Sport — ha proposto il nome di Tavares come possibile pedina di scambio. Il portoghese è in uscita e potrebbe facilitare l’arrivo dell’ex Napoli, anche se la trattativa resta complessa: la Roma ha già trovato un’intesa con gli spagnoli, ma non con il giocatore, e l’Atalanta potrebbe inserirsi offrendo Lookman, profilo molto gradito all’Atletico.
Tavares, valutato 15 milioni dalla Lazio, potrebbe dunque diventare la chiave per portare Raspadori alla corte di Sarri, tenendo conto anche della percentuale di rivendita del 35% da riconoscere all’Arsenal. Che venga utilizzato come contropartita o ceduto per fare cassa, la sua uscita permetterebbe ai biancocelesti di muoversi per un nuovo terzino. In pole per sostituirlo c’è Pedraza.
