Calciomercato Lazio, maxi affare con l’Empoli: due in cambio di uno. Attenzione alla possibile maxi trattativa

Come riferito da La Gazzetta dello Sport l’Empoli avrebbe messo nel mirino due esuberi del calciomercato Lazio: si tratta di Cancellieri (prestito) e Akpa Akpro, quest’ultimo reduce da un esperienza in prestito proprio in toscana.

Nel doppio affare potrebbe entrare anche Jacopo Fazzini, talentuoso centrocampista che piace a Sarri di cui però Corsi non vorrebbe ancora privarsi.