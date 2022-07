Calciomercato Lazio, Sarri vuole uno sforzo in più: Ilic anche se non parte Luis Alberto

Calciomercato Lazio: Sarri chiede rinforzi a centrocampo e vorrebbe Ilic a prescindere dalla partenza di Luis Alberto

Con gli arrivi di Gila, Casale e Romagnoli, la Lazio ha sistemato la difesa, ma adesso Maurizio Sarri chiede rinforzi a centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste vorrebbe uno sforzo in più per arrivare a Ivan Ilic a prescindere dalla possibile cessione di Luis Alberto.

L’allenatore vuole completare le coppie a centrocampo avendo a disposizione Marco Antonio-Cataldi davanti la difesa, il Mago-Basic sul centrosinistra e Ilic-Milinkovic sul centrodestra. Un centrocampo completo per puntare alla Champions, anche se ad oggi non sarebbe facile realizzarlo.