Calciomercato Lazio: è lui il sogno di Sarri, ma la chiave è Castellanos

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri guarda a Oyarzabal, ma serve la cessione di Castellanos. Le ultimissime

Maurizio Sarri continua a chiedere maggiore concretezza sotto porta. Come riportato dal Messaggero, già in estate l’allenatore aveva individuato in Giacomo Raspadori il profilo ideale, poi approdato all’Atletico Madrid, mentre la Lazio aveva seguito anche il giovane danese Daghim e Pio Esposito, rimasto all’Inter.

Il vero sogno di Sarri resta però un attaccante di spessore internazionale come Mikel Oyarzabal, 28enne della Real Sociedad, o comunque un centravanti capace di garantire gol con continuità.

Il tecnico è consapevole, tuttavia, che qualsiasi operazione in entrata dipenderà da una cessione di peso. In particolare, il nome più caldo è quello di Castellanos, che la società valuta non meno di 30 milioni di euro.