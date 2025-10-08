 Calciomercato Lazio: Pio Esposito e gli altri, la lista di Sarri per il sostituto Castellanos
Calciomercato Lazio: Pio Esposito e gli altri, la lista di Sarri per il sostituto di Castellanos

Calciomercato Lazio: Pio Esposito e gli altri, la lista di Sarri per il sostituto di Castellanos

3 ore ago

Pio Esposito Inter
Cm Milano 04/10/2025 - campionato di calcio Serie A / Inter-Cremonese / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Pio Esposito

Calciomercato Lazio: Pio Esposito e gli altri, la lista di Sarri per sostituire Castellanos in caso l’argentino salutasse a gennaio

Sebbene l’immediato futuro di Taty Castellanos sia a tinte biancocelesti, lo scenario potrebbe subire una decisa evoluzione con l’apertura della finestra di mercato di gennaio. La dirigenza della Lazio, infatti, non considera l’attaccante argentino incedibile in senso assoluto, ma ha fissato paletti molto chiari per un’eventuale cessione. La situazione è fluida e legata a un delicato gioco di incastri, ma la porta per un addio non è affatto sbarrata.

La condizione di partenza per intavolare qualsiasi trattativa è di natura economica: il club capitolino valuta il proprio centravanti tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra importante che riflette il valore del giocatore e che rappresenta la base minima per privarsi di un elemento così centrale nell’attacco. Qualora un club europeo si presentasse con un’offerta di tale portata, la società sarebbe disposta a sedersi al tavolo per discuterne, specialmente se si creassero le condizioni per operare sul mercato in entrata con acquisti a saldo zero, reinvestendo di fatto i proventi della cessione.

Tuttavia, il via libera finanziario non è l’unico né il più importante. L’approvazione decisiva spetta al tecnico Maurizio Sarri, il cui assenso è legato a una condizione non negoziabile: la garanzia di avere in rosa un degno sostituto. Il “Comandante” non si opporrebbe alla partenza di Castellanos, ma solo a patto di poter contare su un nuovo attaccante che sia funzionale al suo progetto tecnico.

Come riporta Il Messaggero La lista dei desideri del tecnico è già pronta ed è la stessa stilata durante la scorsa estate. In cima alle preferenze c’è Giacomo Raspadori, un profilo che Sarri conosce bene e che apprezza per la sua tecnica e capacità di legare il gioco. Subito dopo figura lo spagnolo Mikel Oyarzabal, giocatore di caratura internazionale e di grande intelligenza tattica. Infine, come opzione più giovane e di prospettiva, c’è il nome di Pio Esposito. Il futuro di Taty, dunque, è appeso a un filo: la sua permanenza a Roma dipende dall’arrivo di un’offerta irrinunciabile e, soprattutto, dalla capacità della Lazio di assicurarsi un erede all’altezza prima di lasciarlo partire.

