Calciomercato Lazio, Sarri vuole lui per la difesa: ecco cosa sarebbe disposto a fare il club. Il tecnico vuole una squadra più forte all’altezza della Champions

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, al comandante della Lazio, Maurizio Sarri piace molto Emerson Palmieri che ha un lungo contratto con il West Ham.

In presenza di una proposta importante potrebbe essere sacrificato Lazzari, se quest’ultimo non fosse soddisfatto di un ruolo che non lo ha sempre visto titolare. Ma è una situazione tutta da verificare più avanti.