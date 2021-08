Calciomercato Lazio, Sarri vuole un rinforzo in difesa: ecco i nomi seguiti

Ancora movimenti di calciomercato in casa Lazio: Sarri ha chiesto un rinforzo in difesa e alcuni nomi sono finiti nel mirino del club

La Lazio sta aspettando di sbloccare finalmente l’indice di liquidità attraverso alcune cessioni, su tutte quella di Joaquin Correa, a cui si aggiunge anche la possibile partenza di Gonzalo Escalante. Nel frattempo, continuano ad esserci anche nuovi movimenti di calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Mister Sarri avrebbe chiesto alla società un rinforzo per la difesa e alcuni nomi hanno iniziato a circolare in quel di Formello. In particolare due: German Pezzella, capitano della Fiorentina, e Sead Kolasinac, terzino sinistro in uscita dall’Arsenal. La Lazio lavora per poter accontentare il suo allenatore, ma si trova a fare i conti con la concorrenza del Fenerbache per il bosniaco e con la volontà della Viola per l’argentino.