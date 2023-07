Calciomercato Lazio, svolta a sinistra! Sarri vuole lui

Calciomercato Lazio, sciolte le riserve a sinistra: Maurizio Sarri vuole Milos Kerkez come terzino. Parte la trattativa con l’AZ

Svolta a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riferito da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Maurizio Sarri avrebbe sciolto le riserve indicando a Claudio Lotito Milos Kerkez come obiettivo per la fascia sinistra di difesa.

La trattativa con l‘AZ Alkmaar è già partita e ci sono ottime sensazioni di pervenire ad un accordo in tempi brevi sia con il calciatore che con il club olandese: la richiesta è di poco superiore ai 10 milioni di euro.