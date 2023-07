Calciomercato Lazio: Sarri non l’ha mai dimenticato, vorrebbe allenarlo di nuovo. Si tratta di Hudson-Odoi, attaccante del Chelsea

Secondo quanto riporta TMW, tra le esigenze di mercato manifestate da Sarri a Lotito, c’è quella di un esterno. Oltre a Berardi, uno dei nomi fatti dal tecnico è quello di Callum Hudson-Odoi, attaccante di proprietà del Chelsea. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili dei Blues, e ha esordito in prima squadra proprio nell’anno in cui c’era Sarri alla guida. Si è rivelato determinante in quell’annata, contribuendo alla vittoria dell’Europa League.

Il comandante non l’ha mai dimenticato e vorrebbe allenarlo di nuovo. È reduce dal prestito al Bayer Leverkusen, non ha avuto grande continuità, per questo non è stato riscattato dai tedeschi. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un’occasione per la Lazio.