Sarri prepara la rivoluzione: ha fatto questo nome a Lotito

Maurizio Sarri si occuperà in prima persona del calciomercato della Lazio: il tecnico ha fatto un nome preciso a Lotito

Dopo l’addio di Igli Tare come DS della Lazio, sarà Maurizio Sarri in prima persona, coadiuvato dal suo collaboratore Gianni Picchioni, ha organizzare il calciomercato biancoceleste.

Inoltre, come riporta Il Messaggero, potrebbe esserci un ingresso nuovo in società, ovvero’ quello di Leonardo Gabbanini, ex capo scouting di Juve e Totthenam. Sarri lo ha segnalato a Lotito.