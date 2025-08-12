Calciomercato Lazio: sfuma l’obiettivo richiesto da Sarri, biancocelesti costretti a cambiare piani

Calciomercato Lazio, il club di Lotito cerca alternative per rinforzare la fascia sinistra: sfuma il primo nome della lista di Sarri

Il calciomercato Lazio subisce una battuta d’arresto importante. L’obiettivo principale per la fascia sinistra, Fabiano Parisi, non vestirà la maglia biancoceleste. Dopo settimane di trattative e voci insistenti, il terzino della Fiorentina sembra destinato a rimanere in viola, costringendo la dirigenza capitolina a rivedere le proprie strategie.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’interesse della Lazio per Parisi era concreto già dall’inizio dell’estate. La società di Claudio Lotito aveva avviato contatti ufficiali con la Fiorentina, e la trattativa appariva in discesa. Tuttavia, il mercato in entrata dei biancocelesti si è improvvisamente bloccato, trasformando quella che sembrava un’operazione destinata ad andare in porto in un nulla di fatto.

Alla Fiorentina, la situazione di Parisi resta particolare: l’ex Empoli non sembra essere la prima scelta del tecnico, che preferisce Robin Gosens come titolare. Nonostante ciò, la dirigenza viola ha deciso di trattenere il giocatore almeno per il momento, aprendo a una cessione solo in presenza di offerte ritenute soddisfacenti.

Il mancato arrivo di Parisi alla Lazio apre ora scenari differenti per il reparto difensivo di Maurizio Sarri, che resta privo di un rinforzo di qualità sulla corsia mancina. La necessità di intervenire sul mercato è ancora presente, e i dirigenti biancocelesti dovranno muoversi in tempi rapidi per non farsi trovare impreparati a ridosso dell’inizio della Serie A.

Intanto, a Firenze, il giovane terzino Fortini è vicino a partire in prestito, attirando l’interesse di club italiani ed esteri. Un movimento che, indirettamente, avrebbe potuto favorire la cessione di Parisi, ma che per ora non ha portato a sviluppi concreti per la Lazio.

Con il tempo che stringe e la rosa da completare, i tifosi biancocelesti attendono risposte rapide. Il mancato arrivo di Parisi è un colpo a vuoto, ma il calciomercato offre ancora opportunità. Toccherà alla dirigenza individuare il profilo giusto per garantire a Sarri un reparto competitivo su tutti i fronti.