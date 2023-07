Calciomercato Lazio: Sarri e Lotito finalmente d’accordo su un obiettivo. Ma lui si infortuna, affare comunque complicato

Secondo Il Messaggero ci sarebbe un obiettivo del calciomercato Lazio su cui Lotito e Sarri sono d’accordo: Mario Rui. Il terzino è stato sondato con l’agente Giuffredi ad Auronzo.

Peccato che il 32enne portoghese sia in odore di rinnovo col Napoli, ma soprattutto ora è out per una distrazione di primo grado al retto femorale destro, rimediata ieri nel test contro la Spal a Dimaro.