Calciomercato Lazio, la nuova priorità è il sogno di Sarri: due condizioni per il colpo

Calciomercato Lazio, nelle ultime ore ha ripreso quota la pista che porta a Jorginho: colpo possibile solo a due condizioni

Come riferito dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha indicato una nuova priorità per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Il tecnico vuole un’alternativa di spessore a Danilo Cataldi dopo aver bocciato Marcos Antonio.

Il sogno è rappresentato da Jorginho, pupillo di Sarri col quale ha lavorato già a Napoli. Il regista non rientra più nei piani dell’Arsenal che in quel ruolo sta trattando Declan Rice. Jorginho guadagna 6 milioni di euro netti e per sbarcare a Formello dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e firmare un contratto di almeno 4 anni per permettere alla Lazio di sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita. Pista difficile ma nel mercato mai dire mai.