Calciomercato Lazio, un difensore verso l’addio: continua il pressing straniero sul giocatore

Calciomercato Lazio, un centrale scivola nelle gerarchie di Sarri: ecco quali sono le offerte in arrivo dei biancocelesti

Il mercato in uscita della Lazio entra in una fase cruciale. Con il campionato alle porte, Maurizio Sarri vuole definire in maniera chiara la lista dei giocatori su cui puntare e quelli destinati a lasciare Formello. L’obiettivo è ridurre la rosa in vista della prossima Serie A, mantenendo alta la competitività e liberando risorse per eventuali innesti last-minute.

In difesa, alcune valutazioni sono già state fatte. Patric resta in bilico, condizionato da una situazione fisica da monitorare, ma la sua conoscenza del sistema di Sarri gioca a suo favore. Provstgaard, invece, è considerato un elemento da far crescere con calma, visto il potenziale mostrato.

Ma c’è un nome che, a differenza di altri, sembra ormai destinato a uscire dai piani tecnici. Nonostante l’impegno, le prestazioni in allenamento e nelle amichevoli non hanno convinto lo staff, e le gerarchie si sono rapidamente definite a suo sfavore.

Si tratta di Samuel Gigot. Il difensore francese, arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova stagione. La sua esperienza internazionale non è bastata per colmare il gap con i compagni più rodati, e la sensazione è che la sua avventura in biancoceleste possa concludersi in tempi brevi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbero club della Ligue 1, ma soprattutto proposte concrete dal Qatar e da Dubai, pronte a garantirgli un contratto di rilievo. La pista mediorientale appare al momento la più probabile, sia per motivi economici che per tempistiche di mercato.

Per la Lazio, la sua cessione rappresenterebbe una doppia opportunità: alleggerire il monte ingaggi e aprire spazio a un difensore più adatto alle richieste di Sarri. Il tempo stringe, ma la sensazione è che il futuro di Gigot possa essere deciso già entro poche settimane.