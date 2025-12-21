Calciomercato Lazio, Sarri aspetta dei rinforzi per alzare la qualità della rosa: ecco tutti i nomi sul taccuino di Fabiani

Calciomercato Lazio, Sarri ha la necessità di rinforzi per alzare il livello della rosa. Ecco i nomi presenti sulla lista di Fabiani per gennaio

Il tema calciomercato della Lazio è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione dopo lo 0-0 contro la Cremonese, una partita che ha messo in luce limiti già noti e aggravati da un’emergenza numerica evidente. Tra squalifiche, infortuni e giocatori impegnati in Coppa d’Africa, Maurizio Sarri si è trovato a rinunciare a ben otto elementi della rosa, schierando una formazione ampiamente rimaneggiata che non è riuscita a trovare la via del gol all’Olimpico.

Il pareggio ha rafforzato una convinzione condivisa: la Lazio ha bisogno di rinforzi immediati. Tuttavia, il calciomercato della Lazio resta strettamente legato al verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso per il 23 dicembre. Solo dopo quel passaggio la dirigenza biancoceleste avrà un quadro più chiaro sui margini di manovra disponibili. Nel frattempo, però, Lotito e il suo staff hanno iniziato a sondare il terreno per non farsi trovare impreparati.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Sarri ha indicato con precisione le priorità. Servono almeno tre innesti: una mezzala di qualità, un vice Zaccagni in grado di garantire alternative sugli esterni e un terzino sinistro, soprattutto nel caso in cui Tavares dovesse lasciare la Capitale. A questi profili potrebbe aggiungersi anche un centravanti, qualora arrivasse un’offerta convincente per Castellanos. Il calciomercato Lazio, dunque, potrebbe svilupparsi su più fronti contemporaneamente.

Sul piano economico, però, restano diversi paletti. Nomi come Loftus-Cheek e Raspadori sono considerati fuori portata per le casse biancocelesti. Più realistiche, invece, le piste che portano a Brescianini e Samardzic, con quest’ultimo che rappresenta il profilo preferito da Sarri per caratteristiche tecniche e duttilità. Sempre a centrocampo, la Juventus avrebbe proposto Miretti, soluzione giovane e interessante, ma tutta da valutare in termini di formula e costi.

Per quanto riguarda l’attacco, Sarri continua ad attendere con fiducia Lorenzo Insigne, che potrebbe rappresentare l’alternativa ideale a Zaccagni sulle corsie offensive. Un’operazione che avrebbe anche un forte impatto emotivo, oltre che tecnico, all’interno dello spogliatoio.

In difesa, infine, il calciomercato della Lazio registra diversi nomi per il ruolo di terzino destro. Oltre a Gaaei dell’Ajax e Valincic della Dinamo Zagabria, nelle ultime ore è emersa anche la candidatura di Davide Calabria, ex Milan ora al Panathinaikos. La posizione di Marusic resta in bilico, ma un suo eventuale addio sarebbe rimandato a giugno.

La strada è tracciata: ora il calciomercato della Lazio attende risposte concrete dai conti e dal mercato per trasformare le idee in rinforzi reali.