Calciomercato Lazio, Sarri aveva chiesto lui in attacco: il retroscena

Calciomercato Lazio, Sarri a gennaio voleva Bonazzoli per l’attacco: no di Lotito e Tare che ha chiuso poi per Sallai

Il difficile momento vissuto da Ciro Immobile riapre in casa Lazio un vecchio tema: quello del suo vice. Il Messaggero oggi in edicola riporta un clamoroso retroscena di mercato. Dopo che in estate la società aveva bocciato il consiglio dello stesso numero 17 di puntare su Caputo, a gennaio Sarri aveva chiesto con insistenza Bonazzoli della Salernitana.

No secco della società con Lotito che non se l’è sentita di sbloccare l’indice di liquidità mettendo personalmente mano al portafogli e no anche di Tare che stava lavorando per portare Sallai a Formello. L’investimento è rinviato a giugno: la trattativa col Friburgo sembra essere alle battute finali per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.