Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovissimo! Visionato in Argentina

Entra nel vivo il calciomercato della Lazio, spunta un nuovo nome per i capitolini, viene dall’Argentina ed è giovanissimo

Non solo la speranza chiamata Lorenzo Insigne, il calciomercato della Lazio è in procinto di entrare nel vivo. Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport infatti, un nuovo nome sarebbe terminato sulle scrivanie dei dirigenti biancocelesti.

Sarebbe stato seguito con grande interesse infatti Santiago Pierotti del Colon. Parliamo di un’ala decisamente giovane, classe 2001. Argentino naturalmente, ma con passaporto italiano. Con il suo club è in scadenza nel dicembre 2024. Dal punto di vista tecnico-fisico, oltre il ruolo di esterno potrebbe giocare anche come punta nel 3-5-2 ed è alto 1,89. Insomma, un profilo da tenere d’occhio.