Calciomercato Lazio, Sanabria: Di Marzio fa il punto riguardo l’attaccante granata

Calciomercato Lazio, il giornalista fa il punto sul mercato del club biancoceleste soffermandosi in particolare su Sanabria

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gianluca Di Marzio, il quale fa il punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi in particolare su Sanabria, che piace ai biancocelesti

SANABRIA – E’ sempre piaciuto a Sarri vediamo se la Lazio lo vorrà prendere come vice Immobile, per quanto riguarda il Torino c’è la volontà da parte dei granata di prendere comunque un attaccante per rinforzare il reparto