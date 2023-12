Calciomercato Lazio: secche smentite su Samardzic! Sarri non è convinto perché…

Il calciomercato della Lazio non passerà da Lazar Samardzic, il tecnico Sarri non è convinto, ecco il motivo

Starebbero arrivando decise smentite da Formello circa il possibile interessamento della Lazio per Lazar Samardzic. Come riportato stamane dal Corriere dello Sport il tecnico Sarri non sarebbe interessato al gioiellino dell’Udinese, calciatore peraltro già trattato in estate quando si valutava l’ipotesi Basic come contropartita.

Il tecnico ex Juventus, si legge, preferirebbe una mezzala con un passo diverso da inserire nel proprio scacchiere di centrocampo. Samardzic gode di caratteristiche troppo simili a Luis Alberto e per questo potrebbe risultare poco funzionale al gioco dell’allenatore.