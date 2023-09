Calciomercato Lazio, Mandas saluta l’Ofi Creta: il post social – FOTO

Calciomercato Lazio, Mandas, nuovo portiere biancoceleste, ha salutato l’Ofi Creta sui propri profili social

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Mandas, nuovo portiere della Lazio, ha salutato il suo ex club, l’Ofi Creta:

Dopo 1.5 anni in squadra, è arrivato il momento di separarsi. Mi sento molto fortunato ad aver fatto parte dell’OFI, ogni giorno è stato il giorno più bello della mia vita a Creta. Ho imparato cosa vuol dire amare ed essere amati, ho visto il lato del calcio come lo sognavo e mi sono goduto ogni momento in cui ho indossato questa maglia!!! Ringrazio di cuore il presidente della squadra Mr. Michael Bousis e K. Mese di Lysandros che sono stati al mio fianco in tutto come se fossero la mia vera famiglia. Mi hanno aiutato in tutto e mi hanno spianato la strada per poter realizzare un sogno!! Ringrazio naturalmente anche i miei allenatori, i miei compagni di squadra per essere stati insieme tutto il giorno e tutte le persone che lavorano per la squadra, che lottano ogni giorno per stare bene con noi !! Infine vorrei ringraziare i tifosi per tutto il supporto che mi ha dato nel bene e nel male… mi hanno fatto sentire così velocemente uno di loro e non lo dimenticherò mai!! La nostra storia finisce come se fosse la più bella, grazie di tutto OFI grazie di tutto Creta!!