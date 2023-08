Calciomercato Lazio, Rugani vicino al rinnovo? Le ultime sul difensore, accostato alla Lazio

Come riportato sul sito di Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di Daniele Rugani, nome spesso accostato alla Lazio per rinforzare la difesa.

Si lavora sulla base di un rinnovo fino al 2027 oppure 2026 con opzione, e l’ingaggio di Rugani scenderebbe dai 2,8 milioni attuali più bonus a 2-2-2,3 più bonus a salire.