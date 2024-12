Calciomercato Lazio, Pedullà: «Su quel calciatore sono in tante, ha diverse proposte, ecco la posizione dei biancocelesti»

Calciomercato Lazio, le parole di Alfredo Pedullà su un obiettivo dei biancocelesti, che ha molti estimatori in Serie A

Alfredo Pedullà, direttore di SportItalia, ha parlato di Cesare Casadei, obiettivo del calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Casadei ha diverse proposte, il Monza è in pressing da settimane per il prestito, la sua necessità è quella di trovare maggiore spazio. Il centrocampista ex Inter un anno e mezzo da aveva preferito rispettare l’impegno preso con il Leicester, ma la Lazio da quei tempi ha continuato a seguirlo e presto scioglierà le riserve sulle operazioni di gennaio».