Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Sallai: Lotito vanta una carta che le concorrenti non possiedono. I dettagli sulla situazione

Il futuro di Toma Basic verrà deciso nei prossimi giorni. Il centrocampista croato potrebbe restare in Serie A, oppure trasferirsi in Germania al Friburgo. I tedeschi avrebbe già avuto dei contatti con la Lazio per il trasferimento del giocatore ma, secondo quanto riporta dalla Spagna mundodeportivo.com, Basic non sarebbe stato l’unico argomento di discussione tra le due società.

La dirigenza biancoceleste, infatti, avrebbe rinnovato la propria attenzione nei confronti di Roland Sallai.. Le sue prestazioni avrebbero attirato l’interesse anche di altri club europei tra cui il Siviglia e alcuni club di Premier League. La richiesta del Friburgo è di circa 12 milioni di euro, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2025. Dalla sua, però, la Lazio vanta una carta che le concorrenti non possiedono, ovvero la possibilità di inserire nella trattativa come contropartita il profilo di Toma Basic, facendo scendere di molto le pretese.