Calciomercato Lazio: ritorno di fiamma imprevisto per l’attacco. È stato proposto. Joao Pedro è stato proposto e lascerebbe volentieri la Turchia

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio spunta un nuovo nome per l’attacco, che in realtà era già stato accostato ai capitolini in passato, si tratta dell’ex Cagliari Joao Pedro che è stato proposto e che lascerebbe volentieri la Turchia.

Il Fenerbahce non dovrebbe chiedere cifre impossibili per liberarlo.