Lazio-Pellegrini, il terzino ha convinto tutti: Lotito cerca lo sconto

Calciomercato Lazio, Luca Pellegrini viaggia verso il riscatto: il terzino ha convinto Sarri. Lotito vuole lo sconto

Luca Pellegrini viaggia verso il riscatto nel prossimo calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero, nonostante le sole 6 presenze stagionali, il terzino ha convinto Sarri che vuole tenerlo anche per non dover cercare alternative in estate.

Anche Lotito è convinto e cerca lo sconto dalla Juve sui 15 milioni di euro pattuiti a gennaio: l’idea del presidente è spendere tra gli 8 e i 9 milioni di euro.