Rinnovo Zaccagni, Lotito rompe gli indugi: avvisato l’esterno, cosa sta per succedere

Rinnovo Zaccagni, Claudio Lotito rompe gli indugi ed è pronto a blindare l’esterno: previsto un incontro risolutore con l’agente

Come riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha deciso di accelerare per risolvere uno dei temi più importanti del calciomercato Lazio, ovvero il rinnovo di Mattia Zaccagni, attualmente in scadenza nel 2025 con un ingaggio, bonus compresi, di poco superiore ai 2 milioni di euro.

Il patron biancoceleste ha avvisato l’esterno che presto ci sarà un summit con l’agente Mario Giuffredi per cercare di trovare l’intesa definitiva ed evitare una partenza che, senza prolungamento e con il contratto in scadenza tra 12 mesi, sarebbe praticamente inevitabile in estate. L’idea è rinnovare fino al 2027 con ingaggio intorno ai 3 milioni di euro.