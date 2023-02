Calciomercato Lazio: caos per il rinnovo di Romero. Lotito chiede il maxi sconto all’agente Ramadani, ieri a Formello

Dopo il gol al Monza, l’exploit a fine 2022 con tanto di titolarità contro la Juve allo Stadium, il baby argentino ha collezionato appena 40’, fra Coppa Italia e Campionato, in 10 partite del nuovo anno.Dopo pochi spezzoni e tante panchine, Luka Romero è rientrato ma non ha convinto affatto Sarri a Salerno.

E nemmeno Lotito, che non ha più intenzione di pagare i 5 milioni di commissione promessi al suo procuratore, nonostante il rinnovo sino al 2026 sia già firmato. Martedì sera il presidente ha avuto un confronto con Tare, gli ha ordinato di adoperarsi per avere uno sconto sostanzioso su quel maxi-bonus oppure libererà l’argentino. Ecco perché Ramadani ieri a pranzo era a Formello, ma al momento non c’è nessuna fumata bianca sul contratto. Oggi pomeriggio, chiosa Il Messaggero, scopriremo se questo caso del calciomercato Lazio inciderà anche sulle scelte di campo.