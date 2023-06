Rinnovo Luis Alberto, il Mago aspetta Lotito. E intanto spunta una nuova maxi offerta

Calciomercato Lazio, ancora aperta la questione del rinnovo di Luis Alberto: il Mago aspetta Lotito. E spunta l’Al Hilal

Come riporta Il Messaggero, un tema ancora aperto nel calciomercato Lazio è quello relativo al rinnovo di Luis Alberto.

Il Mago spagnolo è ancora in attesa che Lotito, il quale ha bypassato l’entourage dello spagnolo e parla direttamente col ragazzo, trasformi in fatti concreti la promessa di prolungamento fino al 30 giugno del 2027 a 4 milioni di euro più bonus a stagione. Nel frattempo su Luis Alberto è spuntato anche l‘Al Hilal, club arabo pronto a fare ponti d’oro per portarlo in Arabia. Lotito deve accelerare.