Rinnovo Felipe Anderson, Lotito non molla: pronto il rilancio. Svolta in arrivo? La situazione

Rinnovo Felipe Anderson, la Lazio non molla il brasiliano: Lotito prepara il rilancio per convincere l’esterno a non accettare la Juve

Importante indiscrezione riportata da Il Messaggero in merito al futuro di Felipe Anderson, tema aperto del calciomercato Lazio.

Il brasiliano, da novembre, ha un accordo con la Juve sulla base di un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione ma l’ex Porto non ha ancora apposto materialmente la propria firma. In questo stallo, e dopo il trittico Bayern Monaco, Bologna, Torino, è pronto ad inserirsi Lotito che vuole incontrare nuovamente la sorella agente del ragazzo per convincerla ad accettare l’offerta da 3.5 milioni, bonus inclusi, fino al 2027 con opzione per il 2028.

Lotito è infatti convinto che Felipe Anderson non abbia alcuna intenzione di lasciare la Lazio, club a cui si sente legatissimo, ma anche la società nelle prossime partite vorrà capire se un calciatore prossimo ai 31 anni (li farà il 15 aprile) ha ancora gli stimoli per continuare a Formello.